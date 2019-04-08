الحزب الحاكم في الهند يسعى لإلغاء قانون يمنح سكان كشمير حقوقا خاصة

أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند عزمه الغاء قانون ينص على منح سكان إقليم جامو وكشمير حقوقا خاصة.

وقال حزب "بهاراتيا جاناتا" في بيان اليوم الاثنين - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إنه (الحزب) يرى أن المادة "35 ايه" التي تمنع غير المقيمين في الإقليم من شراء عقارات، تشكل عقبة في تطور الدولة.

من جانبهم، حذر زعماء سياسيون في إقليم كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، من أن إلغاء القانون قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في الإقليم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الهند يوم 11 ابريل الجاري، وسيدلي الناخبون بأصواتهم على مدار سبعة أيام موزعة على أكثر من خمسة أسابيع، حسب المكان الذي يعيشون فيه، وسيتم فرز الأصوات في 23 مايو المقبل، فيما يبحث حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تكرار انتصاره المذهل في عام 2014، لتأمين فترة ولاية ثانية.