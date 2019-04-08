كوريا الجنوبية تجري تغييرات في قادة الجيش والقوات الجوية ومشاة البحرية

أجرت كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- تغييرات وسط قادة جيشها وسلاح الجو ومشاة البحرية في إطار تغيير دوري لكبار الضباط، في الوقت الذي يسعى الجيش فيه للحفاظ على استعداد قوي في خضم جهود السلام مع كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"- أنه تم تعيين الجنرال سوه ووك، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، رئيسا جديدا لهيئة الأركان ليحل محل الجنرال كيم يونج- وو، الذي قاد القوات المسلحة منذ أغسطس عام 2017، كما تم تعيين الفريق وون إن- تشول، نائب رئيس هيئة الأركان، لرئاسة القوات الجوية بدلا من الجنرال لي وانج كيون، الذي تم تعيينه في هذا المنصب أيضًا في أغسطس 2017.

وأضاف البيان أنه تم تعيين الجنرال لي سونج -دو ، قائد مجموعة فحص الاستعداد العسكري في هيئة الأركان المشتركة، قائداً لقوات مشاة البحرية ليحل محل الفريق جون جين -جو الذي شغل المنصب منذ أبريل 2017، كما تم تعيين الفريق تشوي بيونج- هيوك، نائب رئيس أركان الجيش، نائبا لقائد قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأمريكية والفريق نام يونغ سين ، قائد قيادة دعم الأمن الدفاعي ، كرئيس لقيادة العمليات البرية.