حاكم ولاية نيويورك: تسطح منحنى تفشي فيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن منحنى تفشي فيروس كورونا المستجد "يتسطح" في الولاية، في الوقت الذي بلغت فيه حالات الوفاة مستوى مرتفعا مجددا خلال يوم واحد.

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي: "ما قمنا به، وما نقوم به، يحدث فارقا"، في إشارة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي، التي شدد كومو على ضرورة استمرار سكان نيويورك في الالتزام بها.

وأضاف: "إن الإجراءات تؤتي ثمارها، إنها تسطح المنحنى، ونرى ذلك مرة أخرى اليوم"، مشيرا إلى انخفاض معدل إدخال حالات إصابة جديدة بالفيروس إلى المستشفيات.

وتابع كومو بالقول إن الأخبار "السيئة" هي أن الولاية سجلت 779 حالة وفاة أخرى، وهي أكبر زيادة في يوم واحد حتى الآن، مما يزيد إجمالي عد الوفيات جراء الفيروس في نيويورك إلى 6268.

وأوضح: "في واقع الأمر، سيستمر عدد الوفيات في الارتفاع حيث أن من أدخلوا المستشفيات لفترة أطول قد يفارقون الحياة".