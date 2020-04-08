أسامة نبيه: كوبر لوح لأبوريدة بالاستقالة إذا عاد حسام غالي للمنتخب

كشف أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في الجهاز الفني للأرحنتيني هيكتور كوبر، إلى أي مدى وصلت علاقته لطريق مسدود مع حسام غالي خلال فترة قيادته للفراعنة.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية، لقناة تايم سبورت عن واقعته مع حسام غالي: "كوبر سأل أبوريدة هل تريد غالي؟ قل وأنا سأرحل، هاني رد (هذا قرار يخصك)".

وأضاف نبيه: "تحفظت على عدم حضور جلسة غالي ولكن لم أتمسك باستبعاده من المنتخب".

وكان غالي قد دخل في خلافات كبيرة مع كوبر في أحد معسكرات المنتخب، وقرر بعد ذلك المدير الفني الأرجنتيني استبعاده من حسابات الفراعنة حتى نهاية ولايته.