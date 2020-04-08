القوات الجوية الروسية تحصل على طائرتين محدثتين من طراز «روسلان»

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أعلن مصدر في صناعة الطيران الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية طلبت تحديث طائرتين للنقل العسكري من طراز (روسلان).

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "من المخطط في إطار العقد المقبل توسيع نطاق فترة صلاحية الطائرات والقيام بأعمال تحديث للأنظمة الفردية على طائرتين ثقيلتين من طراز (آن-124-100 روسلان) للقوات الجوية الروسية".

يُذكر أن المصدر لم يحدد توقيت تسليم هذه الطائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وطائرة "روسلان" هي واحدة من أثقل طائرات النقل في العالم، وتم تطويرها في النصف الأول من الثمانينيات بمكتب "أنتونوف" للتصميم بالاشتراك مع معاهد البحوث الرائدة والشركات ومنظمات صناعة الطيران والوزارات في العهد السوفيتي السابق.