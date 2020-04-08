عدد إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 107 آلاف وارتفاع الوفيات إلى 1983

سجلت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أكثر من 4 آلاف إصابة و173 حالة وفاة جديدة نتيجة عدوى فيروس كورونا.



وأفادت معطيات المؤسسات الطبية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي في ألمانيا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ4083 حالة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 107458 شخصا.



ورصدت ألمانيا خلال الفترة ذاتها 173 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتوفين 1983، بينما وصل عدد المتعافين إلى 36081 حالة.



وتعتبر ألمانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها تتميز بين باقي الدول الأكثر تضررا بالوباء بنسبتها القليلة لعدد الوفيات مقارنة مع حصيلة المصابين، حيث يبلغ هذا المعدل نحو 1.85%.