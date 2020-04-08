بومبيو يحذر القادة الأفغان: إما التوصل لاتفاق مع طالبان أو انسحاب القوات الأمريكية بالكامل

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني وخصمه السياسي رئيس الوزراء السابق عبدالله عبد الله خلال زيارته الأخيرة إلى كابول من مغبة فشلهما في التوصل إلى اتفاق مع طالبان، محذرا من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء إلى اثنين من المسؤولين الأمريكيين البارزين، القول إن بومبيو نقل خلال زيارته الأخيرة يوم 23 مارس الماضي إلى كابول رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة الأفغان يخبرهما فيها بأنهما يجب عليهما حل خلافتهما السياسية والتوصل لاتفاق مع حركة طالبان وإما سوف يسحب الرئيس [ترامب] القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان.

وفور زيارة بومبيو لكابول، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إنه بسبب إخفاق القادة الأفغان في إنهاء الجمود السياسي، سيتم خفض أموال المساعدات الأمريكية لأفغانستان بواقع مليار دولار، وقد يتم أيضا خفض التمويل في عام 2021.

ومن جانبها نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مسؤول أمريكى كبير سابق القول إن بومبيو أبلغ عبدالغني وعبدالله بأنهما سيتحملان المسئولية في حالة فشل اتفاق السلام بين الرئيس ترامب وطالبان.

ووفقًا لما قاله المسؤول الأمريكي، فإن بومبيو أخبر القادة الأفغان بأن يهدد بسحب القوات الأمريكية بالكامل ووقف المساعدات المالية. وأخبر بومبيو عبدالله بأنه يجب أن يدعم عبدالغني.