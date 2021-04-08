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رئيس أركان الجيش الجزائري: استقرار بلادنا مرتبط مباشرة بأمن جيرانها

الفريق سعيد شنقريحة
الفريق سعيد شنقريحة
د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:09 م

أكد رئيس أركان الجيش الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس أن استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها.

وقال شنقريحة، خلال استقباله الفريق الأول فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية ، إن الجزائر تبذل جهودا جبارة من خلال تكييف التشكيلات العسكرية كامل حدودها بهدف ارساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي .

وأعرب عن أمله في التطرق لاشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري الفرنسي حول مواقع التجارب النووية وتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية.

وقال: "انتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة الـ 17 للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزمع عقده خلال شهر مايو المقبل بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر" .

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، "أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" .

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