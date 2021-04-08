رئيس أركان الجيش الجزائري: استقرار بلادنا مرتبط مباشرة بأمن جيرانها

أكد رئيس أركان الجيش الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس أن استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها.
وقال شنقريحة، خلال استقباله الفريق الأول فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية ، إن الجزائر تبذل جهودا جبارة من خلال تكييف التشكيلات العسكرية كامل حدودها بهدف ارساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي .
وأعرب عن أمله في التطرق لاشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري الفرنسي حول مواقع التجارب النووية وتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية.
وقال: "انتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة الـ 17 للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزمع عقده خلال شهر مايو المقبل بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر" .
ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، "أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" .