قال الدكتور سعيد عمر، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إن هناك فجوة بين الإنتاج الزراعي وعدد السكان، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة الري الحديث لسد هذه الفجوة.

وأضاف عمر، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن نظام الري بالغمر هو السائد في الأراضي الطينية القديمة منذ آلاف السنين، ما أدى إلى انهيار الشبكة حتى أصبحت غير كفء.

وذكر أن منظومة الري الحديث تعني الري بالرش أو التنقيط حسب نوع المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن هذه المنظومة تضمن عدالة توزيع المياه على الأراضي، إضافة إلى أنها تضمن كفاءة السماد للفلاح.