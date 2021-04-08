لبنان: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 489428

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى 489428 بعد تسجيل 3510 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى6549 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

كما سجل عدد الوفيات ارتفاعا قياسيا، وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد الإجمالي للذين تلقوا جرعة واحدة حتى اليوم 183173 وعدد الذين تلقوا جرعتين 98603 .