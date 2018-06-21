 الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن لتأكيد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن - بوابة الشروق
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الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن لتأكيد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 10:05 م
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن، بقيادة جلالته.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الخميس، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا الدور القيادي لجلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار.

وكان جلالة الملك، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس الأربعاء، من الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي شدد فيه على دعم الولايات المتحدة للأردن ولجلالته.

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