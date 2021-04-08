الليرة التركية تتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا لمستويات قياسية

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتراجعت الليرة بنسبة 2. 0% عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت اسطنبول، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 10%، وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 54740 إصابة جديدة بكورونا، وهو ما يمثل خمسة أمثال الإصابات التي كان يتم تسجيلها عندما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيف الإغلاق في الأول من مارس.

كما ارتفع عدد الوفيات اليومية لمستوى قياسي، بواقع 276 وفاة.

ومنذ إقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال في 20 مارس، يبيع المستثمرون الأجانب أصولا بالليرة، كما استغل السكان المحليون الفرصة لتحويل مدخراتهم بالدولار وتحقيق أرباح.