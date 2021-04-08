الإسكان: بدء تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

أعلن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بدء إجراءات تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، مؤكداً أن مشروعات التطوير ستحسن البيئة العمرانية بالمدينة وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة.

وقال الجزار، في بيان اليوم، إن الوزارة تتولى تنفيذ مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين من خلال الجهاز المركزي للتعمير؛ وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المدينة، التي تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

وأضاف الوزير أن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وهي منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

وفي السياق ذاته، أجرى اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، زيارة لمدينة سانت كاترين.

وقال منير، إنه سيتم تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع "التجلي الأعظم"، وهي: "تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادي الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول".