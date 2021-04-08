الولايات المتحدة قلقة إزاء النشاط العسكري الصيني حول تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء النشاط العسكري الصيني بالقرب من جزيرة تايوان، والذي اعتبرته واشنطن "محاولة لتخويف" الجزيرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن التزام واشنطن بأمن تايوان لا يزال "صلبا".

وقال: "كما ينص عليه قانون العلاقات مع تايوان، تحفظ الولايات المتحدة بالقدرات لردع أي استخدام للقوة أو أي أعمال قسرية من شأنها أن تقوض أمن تايوان أو نظامها الاقتصادي".

ويأتي ذلك على خلفية التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان، التي تديرها حكومة مستقلة عن الصين، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وأعربت سلطات تايوان عن قلقها إزاء المناورات الصينية، بينما أرسلت الولايات المتحدة مدمرة "جون ماكين" إلى المنطقة.

واستنكر الجيش الصيني مرور المدمرة الأمريكية عبر مضيق تايوان، معتبرا إياه زعزعة للاستقرار في المنطقة.