وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية انسحبت تماما من شمال أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من شمال أوكرانيا باتجاه الحدود الروسية-البيلاروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن من المرجح أن تعيد القوات الروسية انتشارها لخوض القتال في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الكثير من الوحدات الروسية تحتاج إلى تعزيزات أولا، ولهذا فإن من المحتمل أن تستغرق أي عملية إعادة انتشار جماعي للقوات من الشمال أسبوعا على الأقل.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي يواصل قصف المدن في شرق وجنوب أوكرانيا.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن "القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا تزال تحت سيطرتها".