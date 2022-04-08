مقتل العشرات إثر هجوم روسي على محطة قطارات رئيسية لعمليات الترحيل بأوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجوم صاروخي روسي استهدف محطة قطارات رئيسية تمثل مركزا لترحيل الأوكرانيين بمدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن 39 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين عندما أصاب صاروخ روسي على الأقل من طراز "توشكا- يو" محمل بقنابل عنقودية محطة القطار الرئيسية في مدينة كراماتورسك التى تبعد 75 كيلومترا عن دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وقال العمدة أوليكساندر هونتشارينكو إن المدينة تحولت إلى مركز للترحيل يوفر فرصا لترحيل نحو 8000 شخص يوميا، أغلبهم من النساء والأطفال، للفرار من حرب روسيا.

وتحدث الانفصاليون الموالون لروسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد عن هجوم صاروخي أوكراني، وذكروا أن أجزاء من صاروخ "توتشكا-يو" سقطت على الأرض.

كما أعلن الانفصاليون أن عملية إجلاء تُجرى للتو في كراماتورسك لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة.

وكانت القيادة الأوكرانية قد دعت المواطنين في شرق البلاد في وقت سابق إلى الوصول إلى أماكن آمنة ومغادرة المنطقة في اتجاه الغرب إذا أمكن ذلك. وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستركز هجماتها على المنطقة.

وأثار الهجوم إدانة شديدة من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر موقع فيسبوك: " لأنهم ليست لديهم القوات ولا الشجاعة لمواجهتنا في ساحة المعركة، فإنهم يدمرون السكان المدنيين".





