30 قتيلا على الأقل في هجوم على محطة قطارات بشرق أوكرانيا

قُتل وجُرح عشرات الأشخاص في هجوم صاروخي على محطة قطارات بمدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.



وقال رئيس هيئة السكك الحديدية أولكسندر كاميشين إن هناك 30 قتيلا و100 جريح.



وأشارت المتحدثة باسم منطقة دونيتسك الإدارية الأوكرانية، تيتيانا إناتينكو، في التلفزيون إلى سقوط 27 قتيلا بينهم طفلان، وإصابة 30 على الأقل. ووفقا لبيانات حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو، كان آلاف الأشخاص في كراماتورسك ينتظرون الإجلاء.



وتقع كراماتورسك في الجزء الذي يشهد معارك من منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهو الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا. ويطالب انفصاليون موالون لروسيا بالسيادة على المنطقة الإدارية بأكملها. ويحاول سكان المدينة مغادرتها خوفا من التعرض للهجوم.