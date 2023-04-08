الحضري يؤدي مناسك العمرة

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نشر عصام الحضري، الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر، عدد من الصور له وهو يؤدي مناسك العمرة بشهر رمضان الكريم.

وكتب الحضري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي:" الحمد لله الذي دعانا فلبينا.. الحمد لله على تمام العمرة اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وعاش الحضري في الفترة الماضية أزمة كبيرة مع مسئولي اتحاد الكرة بعد رحيله المفاجئ عن منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي بالجهاز الفني الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأصدر اتحاد الكرة في ذلك الوقت قرارا بمنع التعامل مع الحضري مرة أخرى بعد قراره بالرحيل دون إبلاغ أي مسؤول.

وصرح جمال علام رئيس اتحاد الكرة في الأيام الماضية، أن قرار منع التعامل مع الحضري بالتواجد في المنتخبات الوطنية نهائي ولا رجعة فيه، لعدم احترامه قرار تعيينه مدربا لحراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وأعلن الحضري في الفترة الماضية انضمامه رسميا للجهاز الفني لمنتخب سوريا رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول والذي قاد الفراعنة للتأهل بعد 28 عامًا لنهائيا كأس العالم روسيا 2018.