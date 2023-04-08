الأهلي يهزم الزمالك ويقترب من نهائي دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 79-48، في ثان لقاءات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
الفترة الأولى: 22-10 للأهلي
الفترة الثانية: 44-24 للأهلي
الفترة الثالثة: 61-35 للأهلي
الفترة الرابعة: 79-48 للأهلي
ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الإثنين المقبل في ثالث جولات هذا الدور والذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 5".
ويحتاج الأهلي لتحقيق فوز وحيد من 3 مباريات متبقية حيث يصعد الفريق الفائز بـ3 مواجهات من أصل 5 لنصف النهائي.
الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.