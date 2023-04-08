الأهلي يهزم الزمالك ويقترب من نهائي دوري سوبر السلة

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فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 79-48، في ثان لقاءات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 22-10 للأهلي

الفترة الثانية: 44-24 للأهلي

الفترة الثالثة: 61-35 للأهلي

الفترة الرابعة: 79-48 للأهلي

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الإثنين المقبل في ثالث جولات هذا الدور والذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 5".

ويحتاج الأهلي لتحقيق فوز وحيد من 3 مباريات متبقية حيث يصعد الفريق الفائز بـ3 مواجهات من أصل 5 لنصف النهائي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.