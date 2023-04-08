استبعد قاضي محكمة نيوجيرسي العليا السابق آندرو نابوليتانو، أن يذهب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السجن حتى لو أدين بجميع التهم بعد إدانته مؤخرا في قضية رشوة.



وترامب كان قد واجه 34 تهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع مبلغ 130 ألف دولار رشاوي للتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.



وأنكر ترامب، التهم المنسوبة إليه والتي رفعها المدعون من جنح إلى جنايات، بحجة أن التزوير مرتبط بانتهاكات لقوانين الانتخابات والضرائب.



وقال القاضي السابق نابوليتانو: «النبأ السار بالنسبة لترامب هو أنه حتى لو أدين بكل هذا فلن يذهب إلى السجن، هذا ليس شيئا سيسجن من أجله»، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.



وأضاف أن الغرامات التي قد يواجهها الرئيس الأمريكي السابق يمكن أن تكون باهظة حتى بالنسبة لرجل يملك ثروته، لكن من غير المرجح أن يدخل السجن بسبب عدم وجود سجل جرائم سابق.



وأشار القاضي السابق إلى أن النبأ السيئ هو أن لوائح الاتهام القادمة أكثر خطورة بكثير وأنها تفرض عقوبة بالسجن في حالة إدانته.



ويواجه ترامب حاليًا، ثلاثة تحقيقات إضافية فيما يتعلق بدوره المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير من العام الماضي، وتعامله مع الوثائق السرية في منزله في فلوريدا، والتدخل المزعوم في نتائج انتخابات ولاية جورجيا لعام 2020.



واحتجزت السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك، ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، لتوجيه الاتهام له في جلسة المحاكمة.



ووصف ترامب وهو في طريقه للمحكمة ما يحدث له بأنه موقف «سريالي»، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «واو»: «سوف يعتقلونني.. لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا».



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن السلطات الأمريكية استعدت للاضطرابات، التي قد تندلع فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وخلال محاكمته، أكد ترامب لمحكمة نيويورك أنه «غير مذنب»، واصفا الإجراءات ضده بأنها «ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات».



لكن مثوله أمام المحكمة وضع مرشح انتخابات الرئاسة المقبلة أمام سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمته جنائيا، مهددا مستقبله القانوني والسياسي.