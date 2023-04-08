حبس ربة منزل متهمة بقتل طفل وذبحت بمركز المنيا

أقدمت سيدة بقرية بهدال ، مركز المنيا ، بقتل طفل " ابن شقيق زوجها " ، وذبحه والقائه في المقابر ، لخلافات أسرية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بعثور سيدتان في تمام السابعة صباحا اليوم الجمعة من أهالي قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، علي طفل مجهول الهوية غارقا في دمائه بجوار مقابر القرية، وتم معاينة النيابة ومفتش صحة المركز والطبيب الشرعي ورفع الجثمان لمشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامه .

وعلي الفور كلف مدير الأمن العقيد معتز الإمبابي مأمور مركز شرطة المنيا ، بفرض كردون أمني محيط الواقعة وسرعة التحريات الاولية للوقوف على أسباب الحادث وسرعة ضبط الجناة.

وبمعاينة محل الواقعة والفحص، تبين أن هذا الطفل نجل فلاح ومقيم بذات القرية يدعي "احمد. م. ح"، وأجرت مباحث المركز التحريات الأولية واستمعت لأقوال اسرة الطفل المجني عليه وشهود العيان والجيران، وبإجراء التحقيقات مع زوجات أشقاء والد الطفل ارتبكت احداهن في حديثها وبالضغط عليها أقرت واعترفت بارتكابها للواقعة، واشارت انها اصطحبته للمدافن في تمام ال6 صباحا اليوم وطعنته في رقبته، وذلك على اثر خلاف اسري مع شقيق زوجها وزوجها.

وبالعرض علي النيابة العامة، اليوم الجمعة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع معاينة وتمثيل علي مسرحة الجريمة وضبط الاداه المستخدمة في الجريمة والتحفظ عليها وتحريزها.