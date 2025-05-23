نيوكاسل يكشف موقف إيزاك من المشاركة في مباراة إيفرتون

ألمح إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، إلى احتمال مشاركة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في مباراة الفريق المرتقبة أمام إيفرتون، والمقررة بعد غدٍ الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي قد تكون حاسمة في حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان إيزاك قد غاب عن المواجهة السابقة التي خسرها نيوكاسل أمام آرسنال بهدف دون رد، بسبب إصابة في الفخذ. تلك الهزيمة عقدت موقف الفريق في جدول الترتيب، إذ بات متساويًا في النقاط مع كل من تشيلسي وأستون فيلا، ومتقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنجهام فورست، في ظل المنافسة على أحد المراكز الخمسة المؤهلة لدوري الأبطال.

ويقدّم إيزاك موسمًا مميزًا، إذ سجل 23 هدفًا في الدوري، ليحل ثانيًا في ترتيب الهدافين خلف نجم ليفربول محمد صلاح.

وقال هاو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "إيزاك في حالة جيدة.. لم يشارك في التدريبات الجماعية بعد، لكنه أحرز تقدمًا ملحوظًا طوال الأسبوع.. اليومان المقبلان سيكونان حاسمين لتحديد مدى جاهزيته للعب يوم الأحد".

وأضاف: "من المبكر الجزم بمشاركته.. لن نعرف مدى استجابته حتى يدخل أجواء التمارين. لن نُقحمه إلا إذا كان جاهزًا تمامًا وقادرًا على تقديم الإضافة، لكنه يملك فرصة فعلية للظهور".

ويأمل نيوكاسل في إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما بعد تتويجه بكأس الرابطة، إذ سيكون التأهل إلى دوري الأبطال تتويجًا إضافيًا لموسم مميز للفريق.