وزير الخارجية العماني: إحراز بعض التقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية «ولكنه ليس حاسما»

وصف وزير الخارجية العماني، الذي يتوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هذه المحادثات بأنها شهدت "بعض التقدم ولكنه ليس حاسما".

وأشارت تصريحات بدر البوسعيدي، إلى أن المفاوضات بين العدوين اللدودين منذ أمد بعيد، ستستمر حتى في الوقت الذي تواجه فيه المحادثات أصعب تحدِ، ألا وهو محاولة إيجاد حل وسط بين المطالب الأمريكية بأن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم فيما تصر طهران على ضرورة استمرار برنامجها النووي.

وكتب البوسعيدي في منشور له، أن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية اختتمت اليوم في روما ببعض التقدم ولكنه تقدم غير حاسم".

وأضاف، "نأمل أن نوضح القضايا المتبقية في غضون الأيام المقبلة، كي نتمكن من المضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومشرف".