زيلينسكي يرى أوكرانيا على الطريق إلى حلف شمال الأطلسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يرى بلاده تسير في طريقها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من حرب العدوان الروسية.



وقال زيلينسكي في رسالته المصورة التي نشرت في كييف مساء اليوم السبت، إنه في ضوء المساعدات العسكرية الجديدة من الغرب والدعم الدولي تكون أوكرانيا مرت بأسبوع من السير "على الطريق إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".



أقرت ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة الحلف العسكري في العاصمة فيلنيوس في شهر يوليو المقبل.



ووفقا للكرملين فإن سعي زيلينسكي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو أحد أسباب الحرب الروسية.



تقدم زيلينسكي في خريف عام 2022، بطلب للانضمام السريع لبلاده إلى الناتو.



ويراهن زيلينسكي على معاملة تفضيلية لأوكرانيا.



أبدت الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية تحفظات على هذا الأمر.



وبشكل عام فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى الناتو هو ألا يكون المرشح متورطا في النزاعات الدولية والنزاعات حول الحدود.



تعرضت أوكرانيا للغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي، وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان منذ ذلك الحين.