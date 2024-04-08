أستراليا: تصريحات إسرائيل بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي غير مطمئنة

قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز، إن التصريحات الإسرائيلية بشأن مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية، غير مطمئنة وغير كافية.

وأضاف ألبانيز، في مقابلة مع قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه يتعين على إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتخذها لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وتابع: "لا نجد التفسيرات المُقدّمة حتى الآن مرضية. هذه مأساة، ونحن بحاجة إلى المساءلة والشفافية الكاملة بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومطلع أبريل الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعلنت المنظمة بعد ذلك تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح".