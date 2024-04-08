ولي العهد السعودي وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان في الاتصال ضرورة أن يظهر العالم الإسلامي وحدته بطريقة مثمرة من خلال بذل المزيد من الجهود لإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد فلسطين في أقرب وقت ممكن وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء في موقعها الإلكتروني. كما هنأ أردوغان بن سلمان بمناسبة عيد الفطر.

كانت السعودية قد أعلنت أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.​​​​​​​