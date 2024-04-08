تحدث عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، عن تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي تماشيا مع توجهات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الدعم والحماية والرعاية وبخاصة للعمال.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا في ظل تحديات كثيرة تواجه عالم العمل على مستوى العالم، موضحا أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لديها أرقام مفزعة بشأن عالم العمل وتحديدا من حيث الأجور .

ولفت إلى أنّ هناك تدرجا سريعا حدث في الأجور على مدار خمس سنوات، ما يؤكد حرص الدولة على التماشي مع المتغيرات والارتفاعات في الأسعار.

ونوه بأن القرار ملزم لجميع أصحاب العمل، موضحا أنَّ قانون العمل يتضمن عقوبات على غير الملتزمين، داعيا كل عامل لا يتم تنفيذ القرار عليه أن يقدم شكوى لمديرية العمل التابع لها.

وأفاد بأنّ هناك إجراءات لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، تتمثل في إصدار قرار من وزارة التخطيط، يتبعه إصدار وزارة العمل كتابا دوريا بناء على قانون العمل وتوزيعه على مديريات العمل للمتابعة والتنفيذ.