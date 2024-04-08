ضياء رشوان: حماس لن تفرج عن المحتجزين إلا بوقف كامل لإطلاق النار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بحلول عطلة عيد الفطر «مناسب رمزيًا».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأحد: «من المناسب رمزيًا أن تبدأ الهدنة في عطلة عيد الفطر؛ لأنها تعطي إشارة عكس الإشارة التي كانت موجودة من دخول شهر رمضان والقتال دائر».

وأشار إلى أن بدء الهدنة في ذلك التوقيت يتناسب مع الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منوهًا أن الأخير بحاجة إلى إنجاز يقدمه للشعب الإسرائيلي، خاصة بعد الأسير الذي عثر على جثمانه أمس، وتزايد حركة الاحتجاج واختلاطها بحركة المعارضة السياسية.

وأكمل: «نتنياهو يعلم أن العربة والحصان يجب أن يكونا معا، فلن تُقدم له هدية من حماس عددًا من المحتجزين ثم يحدث وقف إطلاق النار، هذا يمكن أن يكتبه في موضوع إنشاء في الصف الثالث الابتدائي»، بحسب تعبيره.

ونفى «إمكانية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة إلا بمجموعة من الشروط، أبرزها: وقف إطلاق النار كاملًا، ووقف تحليق الطيران في جنوب غزة، ولمدة 6 ساعات في الشمال».

واستطرد: «هناك شروط محددة وكلها مترابطة ومتزامنة، نتنياهو رجل يبيع بضاعة للاستهلاك الداخلي، وقد يدلس على الإسرائيليين ويقول أفرجوا عن أحد المحتجزين وبعدها بـ5 دقائق يتوقف إطلاق النار.. هذا نوع من العبث السياسي».