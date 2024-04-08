 المنيا: تحرير 11 محضرا وضبط أسماك مملحة فاسدة في أبوقرقاص - بوابة الشروق
الإثنين 8 أبريل 2024 1:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المنيا: تحرير 11 محضرا وضبط أسماك مملحة فاسدة في أبوقرقاص

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 1:06 م

تمكنت إدارة التموين بأبو قرقاص في محافظة المنيا، برئاسة محمد تقي، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة "فسيخ" معبأة داخل صفائح، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لتغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

فيما تحفظت إدارة التموين على الكميات المضبوطة، كما تم تحرير 3 محاضر للحوم مذبوحة خارج المجازر، و8 محاضر متنوعة للمخابز البلدية بمركز أبو قرقاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وشدد تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على تكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين.
Write to News Upload

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك