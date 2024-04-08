المنيا: تحرير 11 محضرا وضبط أسماك مملحة فاسدة في أبوقرقاص

تمكنت إدارة التموين بأبو قرقاص في محافظة المنيا، برئاسة محمد تقي، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة "فسيخ" معبأة داخل صفائح، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لتغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

فيما تحفظت إدارة التموين على الكميات المضبوطة، كما تم تحرير 3 محاضر للحوم مذبوحة خارج المجازر، و8 محاضر متنوعة للمخابز البلدية بمركز أبو قرقاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وشدد تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على تكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين.

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