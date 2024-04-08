قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تلقى اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا عن المحادثات الجارية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة. وأضاف في تصريحات نقلها موقع «ynet»، مساء الاثنين، أن «بلاده تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدى المقاومة والانتصار الكامل على حماس». وأشار إلى تحديد موعد لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، زاعمًا أن «الانتصار المطلق على حماس لن يكون إلا بذلك».

وفي وقت سابق، حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لن يستمر في منصبه دون الهجوم على رفح.

وكتب بن غفير على منصة «اكس»، محذرا: «إذا قرر رئيس الوزراء (نتنياهو) إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة العمل كرئيس للوزراء» ووجه إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة الحرب ضد حماس، وذلك على ذلك على خلفية التقارير حول التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

يأتي هذا تزامناً مع رسالة عاجلة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريش، إلى رئيس الوزراء أيضاً دعاه فيها إلى عقد مجلس الوزراء السياسي والأمني فورا، على خلفية التقارير عن نهاية الحرب. وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات حاسمة في وقت الحرب هي الحكومة الموسعة، مشددا على أن الطريقة التي تسير بها الأمور لا توحي بذلك.

كما اعتبر أن القرارات باتت تتخذ في الحكومة المحدودة من دون موافقة أو تحديث الحكومة الموسعة تحت ضغوط دولية تضر بالمصالح الإسرائيلية، وفق زعمه.