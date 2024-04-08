 وزير الدولة للتعاون الدولي بقطر تجتمع مع وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدولة للتعاون الدولي بقطر تجتمع مع وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية

الدوحة - قنا
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 6:59 م

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة دخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، عن إدانة دولة قطر لاستهداف قافلة الإغاثة الإنسانية التابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.

وأكدت سعادتها على أهمية دعم الجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في مساعدة الملايين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

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