إقبال على اقتناء ملابس العيد في السودان رغم الحرب والنزوح

رغم ظروف الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول في السودان، لم يتخل السودانيون عن الاستعداد لعيد الفطر باقتناء ثوب جديد (جلابية) يختارون قماشه بعناية ويذهبون إلى إحدى ورش حياكة الملابس لصناعته كما هي عادتهم في كل عام.

وشهدت هذه الورش في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر إقبالا كبيرا من أهالي المدينة وكذلك من النازحين الفارين إلى المدينة بسبب الحرب من أجل اختيار القماش المناسب لجلابية العيد وأخذ مقاسات صاحبها.

لكن هذا الإقبال ليس كسابقه قبل اندلاع الحرب التي فاقمت من الوضع الاقتصادي الذي يعاني في ظله معظم السودانيين.

وفي إحدى ورش حياكة الملابس قال المواطن معاوية عمر الذي ذهب لاقتناء جلابية سودانية جديدة "الناس تشكو ظروفها بسبب الحرب وضغوط المعيشة وقلة الدخل، البعض أحوالهم تدهورت للغاية، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال".

أما تاجر الأقمشة أبوهريرة عباس فقال "بالرغم من الظروف الحاصلة في البلد من الحروب والمشاكل الموجودة، الناس مقبلة على شراء الملابس والزي السوداني الثابت، والأسعار طبعا متفاوتة".

من جانبه قال حائك الملابس إسماعيل محمود "الطلب ليس بالحجم المعتاد، لكن الحمد لله الناس أقبلت بشكل كبير ولم نتوقع أن يكون بهذا العدد. رغم الحرب الناس يقبلون على الجلابية ولم يتخلوا عنها أو يتوقفوا عن شرائها".

وتسببت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان في العام الماضي في نزوح ملايين السودانيين بعيدا عن مناطقهم، بينما غادر البعض إلى خارج البلاد.