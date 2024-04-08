قال بشير التابعي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الأمور مستقرة حاليا في القلعة البيضاء بعد عبور موقعة فيوتشر والصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن وجود شيكابالا كان مهمًا للزمالك في المباراة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطيه عقبة فيوتشر بنتيجة 3 - 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي من المسابقة.

وأضاف التابعي في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لعب بأداء روتيني وبأقل مستوى وصعد على حساب فيوتشر، الفريق الأبيض لعب باسمه فقط، ولم يقدم المستوى المُرضي حتى الآن، رغم التعاقد مع صفقات كثيرة في شهر يناير الماضي، تأهل الزمالك وفقا للظروف الحالية مقبول".

وتطرق التابعي للحديث عن مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "لقاء الذهاب بين الأهلي وسيمبا لم نتحدث فيه كثيرا لأنه جاء بعد توقف دولي، وهناك لاعبين كانوا في حالة إجهاد وفي الإياب الشوط الأول لم يكن جيدًا، وكان أداء الفريق الأحمر متراجعًا ولكن الشوط الثاني كان الأداء أفضل بفضل تعليمات كولر داخل غرفة الملابس".

وواصل: "موديست ليس على مستوى الأهلي بشكل عام رغم صناعة هدف وظهوره في لقاء سيمبا، وكهربا كان يريد ترك بصمة في اللقاء ونجح في التسجيل بركلة جزاء".

وأتم: "يانج أفريكانز سجل هدفا صحيحًا في صندوانز ولم يحتسب، ومن الممكن أن يتوج الفريق الجنوب إفريقي باللقب في النهاية بسبب ذلك، وهذه هي كرة القدم".