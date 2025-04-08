أردوغان يدين ضربات إسرائيلية في غزة باعتبارها جرائم حرب

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الضربات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر باعتبارها "جرائم حرب".

وقال أردوغان في أنقرة: "لقد شهدنا قطعا للطرق يرقى بشكل واضح إلى أعمال جرائم الحرب، بما في ذلك إطلاق النار على سيارات إسعاف تنقل مصابين وإعدام عاملين بقطاع الرعاية الصحية".

وأضاف أردوغان أن حكومته ستواصل الجهود الدبلوماسية لوقف العنف "بينما تدهس إسرائيل الكرامة الإنسانية علنا في غزة".

كانت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني قالت يوم السبت الماضي إن الجيش الإسرائيلي هاجم سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس. وتم إخراج جثامين 14 رجلا من قبر جماعي بعد سبعة أيام.

وقال جيش الاحتلال آنذاك إن قواته فتحت النار على عدة مركبات بعدما اقتربت من القوات بطريقة مثيرة للشكوك، دون تنسيق أو تشغيل الأضواء الأمامية للسيارات.

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الجنود قتلوا أفرادا من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم السبت الماضي أن فيديو أحد المسعفين ، الذين عُثر عليهم في المقبرة الجماعية في رفح ينسف بالكامل رواية "الاحتلال الكاذبة والمضلِّلة التي زعم زورا أن المركبات اقتربت بطريقة مريبة دون إشارات واضحة".