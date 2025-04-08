إيران: نأمل في تعاون الدول الإسلامية والمنطقة لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور الجزائر حاليا، عن أمله في أن يؤدي تعاون بين الدول الإسلامية ودول المنطقة إلى " نهاية للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وقال عراقجي، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء: "تحدثنا خلال هذا اللقاء عن التطورات الاقليمية ولا سيما التطورات في فلسطين وبخاصة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين ولا سيما ضد أهالي غزة، وهذا هو أهم موضوع تطرقنا إليه في هذا الاجتماع".

وأضاف: " أود أن أتقدم بالشكر الجزيل وأثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر ولرئيسها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهي حقا مواقف شجاعة".

وتابع: "طبعا العلاقات بين إيران والجزائر كدولتين صديقتين مسلمتين هي علاقات عميقة، متجذرة، وأخوية ورصينة، ولدينا وجهات نظر متقاربة جدا بخصوص القضايا الاقليمية والدولية، ولطالما لدينا مشاورات على الصعيدين الدولي والإقليمي فيما بيننا".

وكشف عراقجي، أنه بحث مع الرئيس الجزائري كافة المواضيع الثنائية، كما تطرق معه إلى موضوع التعاون الاقتصادي، والمشاورات السياسية والتعاون الثنائي في الأوساط الدولية.

وأبرز أن اللقاء كان طيبا للغاية، وجه من خلاله الدعوة مجددا للرئيس الجزائري لزيارة طهران.

واختتم بالقول : "العلاقات وتوافد الوفود السياسية بيننا مستمر، واننا نأمل هذا العام في استقبال الرئيس الجزائري في طهران".

وكان عباس عراقجي قد وصل اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الجزائر.