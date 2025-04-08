العملاق البافاري يفرض هيمنتة علي انتر قبل صدام الأبطال

تُقام مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

تتميز هذه المواجهات بالتنافس الشديد بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لإثبات تفوقه في الساحة الأوروبية، فيما يحمل صدام عملاقي الكرة الإيطالية والألمانية طابعاً خاصاً اليوم.

وشهدت مواجهات عملاق المانيا بايرن وانتر ميلان الإيطالي تنافساَ كبيراً علي الساحة الأوروبية، حيث التقى بايرن ميونخ وإنتر ميلان في 9 مباريات سابقة في مختلف مراحل بطولة دوري أبطال أوروبا، تمكن الفريق البافاري من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما حقق الفريق الإيطالي الفوز في ثلاث لقاءات وحسم التعادل مباراة واحدة بين الفريقين.

وأبرز مواجهات الفريقين، نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، فاز إنتر ميلان 2-0 على بايرن ميونخ في مدريد، ليحقق لقبه الثالث في تاريخ البطولة.

وفي مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2011، فاز بايرن ميونخ 1-0 في مباراة الذهاب، لكن إنتر ميلان عاد وفاز 3-2 في مباراة الإياب ليتأهل بفضل الأهداف خارج الأرض.