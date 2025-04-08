محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء المستمرة

واصلت محافظة الغربية، بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعلاء سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

ومنذ الساعات الأولى من اليوم، تتواصل الحملات في جميع المراكز والمدن والأحياء بلا توقف، وسط متابعة ميدانية مستمرة وتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لخطة المحافظة في مواجهة المخالفات بكل حسم.

ويُدير اللواء أشرف الجندي غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بنفسه، من خلال اتصالات مرئية مباشرة لحظة بلحظة مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي على الأرض بدقة وسرعة واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي حالة تعدٍّ.

وقال اللواء أشرف الجندي إن الدولة جادة ولن تتراجع خطوة في ملف التصدي للتعديات، ولن نسمح بالفوضى العمرانية أو التفريط في أي شبر من الأراضي الزراعية. وأضاف: "نحن نعمل على مدار الساعة بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بقوة، ونؤكد أن أي مخالفة يتم التعامل معها بشكل فوري دون انتظار".

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات مزودة بكافة وسائل الاتصال الحديثة، وتعمل طوال الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو متابعة لحظية للحملات، موضحًا أن هناك لجان ميدانية منتشرة بالمراكز والوحدات المحلية تتابع التنفيذ بشكل عملي على الأرض.

وأكد المحافظ أن الحملات اليومية التي انطلقت منذ عدة أسابيع أسفرت حتى الآن عن إزالة آلاف الأمتار من مخالفات البناء، بالإضافة إلى استرداد العديد من قطع الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالمخالفة للقانون، مع تحرير محاضر وإحالة المتورطين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة استمرارية الرقابة والمتابعة حتى لا تتكرر التعديات مجددًا.