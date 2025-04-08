 الزمالك يفوز على الأهلي في دوري اليد - بوابة الشروق
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الزمالك يفوز على الأهلي في دوري اليد

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 5:20 م

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال" على نظيره الأهلي بنتيجة 29 - 27 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14 - 13، قبل أن يتفوق الزمالك في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 29 - 27 .

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي".


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