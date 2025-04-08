ارتفاع مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 6% في ختام التعاملات

ارتفعت الأسهم الآسيوية والأمريكية اليوم الثلاثاء ، تقودها مكاسب في طوكيو حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم بنسبة 6% مع استعادة الأسواق للهدوء بدرجة ما عقب صدمات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية .

ويأتي تعافي معظم البورصات الإقليمية في أعقاب يوم عاصف في وول ستريت، بعدما تراجعت الأسهم بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إنها " ستكافح حتى النهاية" وتتخذ إجراءات مضادة غير محددة ضد الولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم أخرى بنسبة 50% على الواردات الصينية.

وأغلق مؤشر نيكي 225 مرتفعا بنسبة 6% ليسجل 58ر33012.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1% ليغلق عند 03ر20036 نقطة. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر1% ليغلق عند 15ر3140.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0% ليسجل 23ر2334، في حين ارتفع مؤشر اس اند بي/ايه اس اكس 200 في استراليا بنسبة 3ر2% ليغلق عند 00ر7510.

مع ذلك، تراجعت البورصات في تايلاند وإندونيسيا، بعدما عادت للعمل بعد العطلات. وتم تعليق التداول لفترة وجيزة في جاكرتا، عندما انخفض مؤشر جيه اس اكس بأكثر من 9%. كما انخفض مؤشر اس إي تي في تايلاند بنسبة 2ر4%.

وفي تايوان، تراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 4% بسبب خسائر شركة تي اس ام سي التايوانية لأشباه الموصلات، أكبر شركة في العالم لإنتاج الرقائق الإلكترونية. وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 8ر3% اليوم .