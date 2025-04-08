القومي لثقافة الطفل يقدم ورش تنمية مهارات مع أبنائه من ذوي الهمم بالحديقة الثقافية

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبدالعليم، في تقديم مجموعة من أنشطته لتنمية مهارات ذوي الهمم بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بأعياد الربيع، حيث تم عمل نشاط تفاعلي فني وذلك لتنمية مهاراتهم وزيادة التركيز، وذلك عن طريق إعادة التدوير وعمل لوحة بها باقات ورد مجسمة باستخدام أكواب بلاستيكية وفوم برونزي وألوان مائية، مع مروة طلبة، وذلك يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن نادي ذوي الهمم بالحديقة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع وجميع الأنشطة مجانية.