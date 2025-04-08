تراجع جماعي للمؤشرات الأمريكية بعد تلاشي آمال المستثمرين في تأجيل الرسوم الجمركية

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على انخفاض بعد تلاشي آمال المستثمرين في أي تأخيرات أو تنازلات بشأن الرسوم الجمركية.

وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 1.49% ليصل إلى 4986.40 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.15% ليصل إلى 15267.91 نقطة، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض بنسبة 0.84% ليصل إلى 37657.76 نقطة.

قالت لينزي بيل، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة كليرنوميكس في نيويورك، لـ"رويترز" إن المشاركين في السوق تفاءلوا خلال بداية التعاملات بحدوث اتفاق أو تسوية مع بعض الدول الكبرى لتأجيل تنفيذ التعريفات الجمركية.

وأضافت: "لا يبدو أن هذه هي الحال بالضرورة، فنحن نقترب بسرعة من الموعد النهائي لتطبيق الرسوم، والمستثمرون يفقدون الثقة".

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان، وفرض رسومًا بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، كما تواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع.