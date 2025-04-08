زيزو يحدد موعد حسم موقفه النهائي من التجديد للزمالك

أصدر أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك، بياناً أكد فيه أنه لم يوقع لأي نادٍ وملتزم بعقده مع القلعة البيضاء حتى نهايته.

وأضاف زيزو عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله. أنا راجل بحترم كل الناس.. لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة. والتزامي الصمت زاد عن حده .. كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور.".

وتابع: "بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن.. إذا كان كلامه صحيح ؟ .. كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ .. الناس لازم تعرف كويس. انا بقدر جدا الكيان الكبير اللي أنا بلعب فيه .. ولا يمكن أنكر فضله عليا. لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص.. لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد".

وواصل زيزو: "ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا .. ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي. ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كتير. ومش لاقي حد يجاوبني. ليه محدش اتكلم انه التجديد المرة دي جاي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للعيبة الكورة.. ولعيب الكورة مهما طول عمره قصير في الملعب.."

واستطرد قائلا: "محدش كمان اتكلم إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض اللي موجود.. ورغم كل ده. قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. ورد الاعتبارات كتير مش لتجميل الصورة.".

واضاف: "والجماهير لازم تكون عارفة الحقيقة.. زيزو مش بيزايد.. ولا بيتاجر .. لكن لازم الطرف الثاني يكون عايزني أكمل.. وتكون فيه استجابة لحاجه من المعروض عليا على الأقل.. لكن للأسف الكلام معايا حاجة .. واللي بيتقال للإعلام حاجة تانية.. أنا مينفعش اجرح في حد. ولا أتكلم في حق حد.. لأن اللي بيتقال في الجلسات عيب يتقال برة .. على الأقل من ناحيتي".

وتابع اللاعب: "أنا مستني رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية.. وأتمنى ربنا يكرمنا بيها أنا وزمايلي. وأي كلام هيتقال غير كدة في موضوع التجديد أو التوقيع قبل الموعد ده . هيكون كلام غير صحيح. ورسالتي الودية جدا للمسئولين في النادي اللي أنا بحترمهم جميعا".

وختم قائلا: "أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم... مش عن طريق الإعلام.. وأنا كنت ولا زلت واضح معاكم في كل اللي اتكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على اننا نكمل الطريق. شكرا على تفهمكم موقفي"