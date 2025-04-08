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من المقرر أن يتم اختتام محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي على خلفية الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر من بدايتها.

ومن المتوقع أن يقدم محامو دفاع ساركوزي / 70 عاما/ المرافعات الختامية، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق.

ويواجه ساركوزي تهم اختلاس أموال عامة ورشاوي وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

وتتعلق الاتهامات بضخ الملايين من اليورو من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007 .

ونفي ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، هذه الاتهامات.

مع ذلك، فإن الادعاء أفاد بأنه كان هناك اتفاق مع القذافي لتمويل حملة ساركوزي.

وطالب مكتب المدعي المالي بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام بحق ساركوزي ودفع غرامة بقيمة 300 ألف يورو (327 ألفا و952 دولار) وإلغاء حق ساركوزي في التصويت لمدة خمسة أعوام.

ويذكر أنه تم إدانة ساركوزي بالفعل في قضيتين آخريين مختلفتين.