زيلينسكي: الهدنة المؤقتة بين أمريكا وإيران قرار صحيح يقود لإنهاء الحرب

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنها "قرار صحيح يقود إلى إنهاء الحرب".

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء.

وقال زيلينسكي: "وقف إطلاق النار هو قرار صحيح يقود إلى إنهاء الحرب.. فهو يحفظ أرواح الناس، ويعني الامتناع عن تدمير المدن والقرى، ويتيح لمحطات الكهرباء وسائر البنية التحتية أن تعمل بشكل طبيعي، وبالتالي يوفر الوقت والظروف اللازمة لكي تؤتي الدبلوماسية ثمارها".

وأشار إلى أن أوكرانيا دعت دائمًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب مع روسيا، مضيفًا: "ندعم التهدئة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، والتي تفتح الطريق أمام العمل الدبلوماسي".

وأبدى زيلينسكي، "استعداد أوكرانيا للرد بالمثل إذا أوقف الروس ضرباتهم"، مشيرًا إلى أنه من الواضح للجميع أن وقف إطلاق النار يمكن أن يهيئ الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاقات.

ومنذ 24 فبراير 2022، تنفذ روسيا عملية شاملة بأوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وأردف الرئيس الأوكراني: "شاركت دول مختلفة في مسار المفاوضات، ومن المهم أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة الدبلوماسية، وخلال هذه الأسابيع، تساهم أوكرانيا في حماية الأرواح في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وستواصل الفرق العسكرية الأوكرانية المتخصصة العمل في المنطقة من أجل تطوير القدرات الأمنية".

وأكد أن الوضع في المنطقة له تأثير عالمي، لأن أي تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط والخليج يضاعف التحديات التي تواجه الاقتصاد وتكاليف المعيشة في كل بلد.

وتابع: "لهذا يجب ضمان الأمن، وأخذ مصالح كل شعب بعين الاعتبار عند تحديد شروط ما بعد الحرب، كما أن من الضروري حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحزم في هذه المسألة له أيضًا أهمية عالمية".

ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق النتيجة الصحيحة، مشددًا على ضرورة أن يكون الأمن بعد الحرب أكثر لا أقل.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

ومن جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية، بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.