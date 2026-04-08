الأقصر تعلن مخططات عمرانية لشمال شرق المدينة وجنوبها

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بدء العمل في إعداد مخططات تفصيلية جديدة طبقًا للمخطط الاستراتيجي، وذلك في إطار خطة إنجاز المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لدعم التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت المحافظة، أن المخططات الجاري إعدادها تشمل 3 مناطق استراتيجية، وهي: "شمال شرق مدينة الأقصر، وتشمل جزءًا من حوض "الحدودة والماية"، على مساحة نحو 170 فدانًا، وجنوب مدينة الأقصر (المنطقة السياحية) على مساحة إجمالية نحو 80 فدانًا، بالإضافة إلى جزء من حوض جزيرة البياضية على مساحة 20 فدانًا.

ودعت المحافظة، ملاك الأراضي الواقعة داخل حدود تلك المناطق إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر مجلس مدينة الأقصر لاستيفاء المستندات المطلوبة، وتشمل كروكي الأرض، وخريطة مساحية بالإحداثيات بمقياس 1:2500، وعقد الملكية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتوكيلًا رسميًا في حالة الوكالة، على أن يتم تقديم الأوراق خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.