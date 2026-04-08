توقيف 10 مشتبهين بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:34 ص

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، توقيف عشرة أشخاص على ذمة التحقيق، عقب الهجوم المسلح الذي استهدف محيط القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق الذي يشرف عليه ثلاثة مدعين بتكليف من وزارة العدل، أن عدد الموقوفين ارتفع إلى عشرة، بينهم منفذا الهجوم اللذان لا يزالان يتلقيان العلاج في المستشفى.

وكان أحد المهاجمين الثلاثة قد قُتل، فيما يخضع الآخران للعلاج تمهيدا لاستجوابهما من قبل الشرطة، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، غير أن تقارير إعلامية تركية أشارت إلى أن المهاجم الذي قُتل، ويدعى "يونس أ" (32 عاما) من أضنة، يُشتبه بارتباطه بتنظيم "داعش".

من جانبها، اكتفت وزارة الداخلية بالإشارة إلى صلة المهاجمين بـ"تنظيم إرهابي يستغل الدين"، موضحة أن المصابين شقيقان ولهما ارتباطات بقضايا تهريب مخدرات.

وفي إطار التحقيقات، تم توقيف خمسة أشخاص إضافيين إلى جانب الموقوفين الثلاثة الذين أُعلن عنهم في وقت سابق.

وكان الهجوم قد وقع ظهر الثلاثاء في منطقة أعمال بإسطنبول، حيث وصل المهاجمون الثلاثة، المسلحون ببنادق، على متن سيارة مستأجرة من ولاية مجاورة.

وأسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة عن إصابة عنصرين، فيما أفاد شهود بأن الاشتباك استمر نحو عشر دقائق.

ويُذكر أن القنصلية الإسرائيلية وبقية البعثات الدبلوماسية التابعة لها في تركيا كانت قد أُخليت في الأسابيع التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023.

