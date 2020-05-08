قال الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، إن في بداية وقوع الاختيار عليه لهذا الدور شعر بالقلق، معقبًا: «الاسم خضني لإن هشام عشماوي واحد من أخطر الإرهابيين في آخر 20 سنة وشخصية مانعرفش عنها حاجة ومنبوذة من الشعب المصري».

وعن ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عبوسه في جميع مشاهد المسلسل، علق «العوضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الجمعة، أنه يستقبل تلك «الكوميكسات» بالضحك، مستطردًا: «عُشر النجاح دة أنا كنت راضي به، وظباط من اللي خدموا مع عشماوي بيتصلوا بيا يقولولي هو دة الشخص اللي كان معانا».

وتابع: «أنا أصلًا ملامحي بطبيعتها حادة، ولكن بملامح وشي دي عملت أدوار مختلفة تمامًا وشاركت في أدوار رومانسية ونجحت»، لافتًا إلى أنه يؤدي مشاهد تخبط هشام عشماوي أو نقمه على عمله في الجيش أو تركه للحياة العسكرية فضلًا عن مشاهد مشاركته في القتل والتدمير والانضمام لجماعات إرهابية وهو ما يجعل العبوس أمرًا طبيعيًا في تمثيل تلك المشاهد.

وأوضح أنه أجرى مقابلات مع زمائل «عشماوي» في الجيش، والذين قالوا له إن الإرهابي كان يعاني من مشاكل وعقد نفسية ولا يحب الهزار والمرح.

مسلسل «الاختيار» بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

