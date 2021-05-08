انفجار بالقرب من مدرسة في كابول

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وقع انفجار بالقرب من مدرسة في الجزء الغربي من كابول، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، بدون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن 3 انفجارات متتالية، بالقرب من المدرسة التي تقع في منطقة "داشتي بارشي" وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص ملقون على الأرض.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن 3 صواريخ سقطت بالقرب من المدرسة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم "داعش" في أفغانستان.