أوكرانيا: 60 شخصا لقوا حتفهم بعد هجوم جوي روسي على مدرسة في لوهانسك

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تحدثت السلطات الأوكرانية عن احتمالية مقتل 60 شخصا عقب هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا.

وقال سيرهي هايداي حاكم المنطقة عبر تطبيق تيلجرام اليوم الأحد إنه تم انتشال جثتين حتى الآن بعد هجوم جوي على مدرسة في بيلوجوريفكا.

وأضاف: "من المرجح أن يكون الـ60 شخصا الذين مازالوا تحت الركام قد لقوا حتفهم".

وأوضح أن الهجوم وقع مساء أمس السبت.

وكان هناك 90 شخصا في مبنى المدرسة يحتمون من الهجمات.

وتسبب القصف في اندلاع حريق في المدرسة وانهيار المبنى.

وتمكنت خدمات الإنقاذ من إنقاذ 30 شخصا، من بينهم سبعة مصابين.

ويشار إلى أن لوهانسك ودونيتسك تشكلان منطقة دونباس، التي كثفت القوات الروسية هجماتها عليها منذ أن أخفقت في تحقيق تقدم بالقرب من العاصمة كييف وفي مناطق أخرى بأوكرانيا.

وقالت هيئة الاركان العامة الأوكرانية في تقرير موقف اليوم الأحد، "في اتجاه ليمان، سيطر العدو على الحافة الشمالية من شاندرجولوفي عبر الهجمات".

وتقع شاندرجولوفي على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة سلوفيانسك، التي تعد هدفا جزئيا للعملية الروسية في دونباس.

واستمرت القوات الروسية في شن هجمات على اتجاه سيفيرودونيتسك وبوباسنا وافديفكا.

وفي مدينة ماريوبول بجنوب شرق البلاد، سوف تستمر الوحدات الأوكرانية في المقاومة بمصنع الصلب.

وبمساعدة الدعم الجوي والمدفعية، تستمر القوات الروسية في محاولتها للهجوم على المصنع.

وجاء في التقرير أن القوات الروسية في وضع دفاعي بشمال بمنطقة خاركيف.

وقال التقرير" العدو كثف جهوده لوقف تقدم جنودنا نحو حدود شمال وشمال شرق خاركيف".