وزير خارجية أوكرانيا: عقوبات أمريكية صارمة جديدة على روسيا خلال الفترة المقبلة

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنًا مع يوم الذكرى والمصالحة، الذي يقام سنويًا في 8 مايو، لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الثانية.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، «نسقت أنا وبلينكين الخطوات لتقريب يوم فوز أوكرانيا»، معلنًا عن «عقوبات أمريكية صارمة جديدة على روسيا، خلال الفترة المقبلة».



وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي، طرق رفع الحظر عن الصادرات الزراعية الأوكرانية، من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي، في ظل استمرار الحرب التي شنتها روسيا على كييف منذ 24 فبراير الماضي.





On the Day of Remembrance and Reconciliation, Victory in Europe Day, @SecBlinken and I coordinated steps to bring the day of Ukraine’s victory closer. New stiff U.S. sanctions on Russia are coming. Discussed ways to unblock Ukraine’s food exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022





وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 8 و9 مايو من كل عام وقتاً للتذكر والمصالحة. ففي وقت تقرّ فيه بأن كلاً من الدول الأعضاء يمكن أن تحدد لنفسها أياماً تحتفل فيها بذكرى النصر والتحرير، تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال سنوياً بأحد هذين اليومين أو بكليهما بطريقة ملائمة، إجلالاً لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية.



وأكدت الجمعية العامة أن هذا الحدث التاريخي قد هيّأ الظروف لإنشاء الأمم المتحدة، التي قصد بها أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، وأهابت بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن توحد جهودها في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور محوري في ذلك، وأن تبذل الجهود كافة من أجل تسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة لا يتهدد بها السلام والأمن الدوليان.